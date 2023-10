Liis Aedmaa: peame ikkagi sammukese publikust ees olema, mitte järel lohisema

Alates 2013. aastast on Aedmaa Ugala dramaturg ja lavastaja. Tema käe all on valminud autorilavastus «Emadepäev», koos Laura Kallega publiku ette toodud «Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi» ja «Kui sa tuled, too mul lilli» ning koos Maarika Palmiga tehtud liigutav rännaklavastus «Jaan». Kõik sellised lood, millest räägitakse ja mis jäävad meelde. Kohtume temaga ühel sügishommikul kus mujal kui Ugala teatris.