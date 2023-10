Viljandi haigla naistekliiniku vastutava ämmaemanda Anne-Liis Pärna sõnul said sünnitusosakonna töötajad öelda septembris tere tulemast 17 tüdrukule ja 15 poisile.

"Iga lapse sünd on ime. Meil on suur rõõm, et saime septembris kaasa aidata lausa 32 beebi ilmale tulekule ning olla nende vanematele oluliste hetkede juures. Soovime õnne ja ilusat kooskasvamist kõikidele peredele," lausus Pärna pressiteate vahendusel.