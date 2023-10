Viljandi Kesklinna kooli juht Kaija Kits nentis, et puudujaid on reedel õpilaste seas palju, mõnes klassis kümmekond. Kooli on jätnud tulemata paljud vanemate klasside õpilased ehk Kitse hinnangul need, kes kasutavad rohkem sotsiaalmeediakanaleid.