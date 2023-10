Viljandis tuleb esimene Luulerock

"Samas tekkis mõte, et miks piirduda ühe kontserdiga, teeme parem uue ürituste sarja," rääkis Kangus, kes ise on väga suur Eesti luule austaja. "Järgmise kontserdi ideed on juba paigas ning tulemas on vähemalt kolm-neli asja. Plaan on teha kontserte ja üritusi, mis on pühendatud luuletajatele ning just nende luuletajate, kelle tekste olen ka ise kasutanud."