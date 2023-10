Tauno Lipp: liigatasemel teeme sammu tagasi, et saaks järgmisi samme astuda edasi

«Põhjusi on mitu,» ütles klubi peatreener ja Viljandi spordikoolis noormehi juhendav Tauno Lipp. «Esimene neist on soov panna rohkem fookust noortetööle. Ja just nendele noortele, kellest võiks tulevikus tulla elukutselised võrkpallurid.»

Lipp nentis, et tänavu suvel Montenegros asetleidnud Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mida ta Eesti U-17 vanuseklassi noormeeste koondise peatreenerina väisas, näitas hästi, millest on veel vajaka ja mis on hästi. «Suvel, kui rahvuskoondisega toimetasin, nägin, mis on Eesti noorte võrkpallis üleüldine probleem,» rääkis ta. «See, et me treenime vähe. Mitte arvult, vaid et me ei tee neid asju, mida võiks teha.»