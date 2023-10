Tänavu möödus Mulgi lipu õnnistamisest kümme aastat. Lipu kujundas omal ajal Tõnno Habicht. Selle põhivärv on linaõiesinine ning must osa viitab Mulgi kuuele. Lipult leiab ka valguse värvi valget ja punane on esindatud kaaruspaelana, mille viis sõlme tähendavad viit Mulgimaa kihelkonda.