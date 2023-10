Janika Viidebaum meenutas, et kui suvel esmalt kutse täiskasvanuhariduse tunnustusüritusele tuli, saabus see vana ettevõtte meiliaadressil ja sealt ta seda kätte ei saanud. Siis saadeti ta elukaaslase telefonile sõnum, et on selline nominatsioon, ja paluti kehtivat e-posti aadressi. "Ta oli täitsa rõõmus, et see talle tuleb, ja siis saatiski oma meiliaadressi, aga kui kiri jõudis, oli juba pöördumine: lugupeetud Janika Viidebaum," rääkis tänavune laureaat ja tunnistas lõbusalt, et eks mees olnud veidi pettunud.