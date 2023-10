Mõnes mõttes võib vaadata sauna sulgemist isegi kui heaoluühiskonna märki. Kui algul ehitati saunamaja plaaniga, et see mahutaks 8000 inimest nädalas, ja tegelikult kasutas seda ligi 5000 saunalist, siis nüüd müüakse nädala peale pileteid keskmiselt sada. Linnasaun ei olnud enam ammu esmase hügieeni, vaid suhtlemise koht, sest peaaegu igaühel on kodus pesemisvõimalus. Kui sellise klubilise tegevuse doteerimiseks vajaminevaid kümneid tuhandeid eurosid on raskel ajal tarvis põletavamate sotsiaalküsimuste lahendamiseks, on sulgemisotsus kahtlemata mõistlik.