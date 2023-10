Rahandusministeerium on teatanud, et Eesti autopark on CO 2 heite järgi Euroopas peaaegu kõige saastavam riik ja autostumine on kasvutrendis. Seetõttu on uut maksu kujundades võetud eesmärgiks autostumist pidurdada, säästlikku liikuvust suurendada ja inimesi keskkonnasõbralikumate sõidukite poole nügida. Viljandi autokaupmeeste arvates hakkab aga praeguses eelnõus keskkonnaaspekt jääma rahakogumise soovi varju.