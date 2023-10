Abilinnapea Tonio Tamra selgitas, et uue aasta eelarvet kokku seades otsitakse kokkuhoiukohti igalt poolt, sest kulud suurenevad järsult, aga tulud järele ei tule. Ehkki täpset kokkuhoidu ei ole arvutatud, peaks sauna sulgemine andma Tamra hinnangul mitukümmend tuhat eurot kokkuhoidu. Saunapidamisest ülejääv raha läheb sotsiaalteenuste osutamiseks. «Meil on vaja näiteks suurendada koduabiliste hulka, et eakad inimesed saaksid oma kodus kauem hakkama ega peaks hooldekodusse suunduma,» selgitas Tamra.