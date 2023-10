Aavo Kärmas tähendas, et Eesti ambitsioon võrreldes naabrite omaga on küll suur, kuid kohe tegutsema asumise korral teostatav.

Eestis on seadusega sätestatud, et aastaks 2030 peab olema 100 protsenti tarbitavast elektrist taastuvenergiast. Nagu ütles ettevõtlusnädalal Viljandis ärimeestele korraldatud seminaril energiaettevõtja Aavo Kärmas, usub tema, et see eesmärk on saavutatav.