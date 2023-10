"Palju keerulisem on ehitada, kui majakarp on avatud ja ehitaja peab võitlema tuule ja vihmaga," nentis Somelar ja kinnitas, et on ehituse kuluga igati rahul ning see läheb oodatud tempoga. Probleeme ehitusfirma juhi sõnul loomulikult on, sest aeg-ajalt takerdub mõne materjali tarne, aga mõnes teises osas ollakse tööga jälle graafikust ees. "Eks see olegi objekti- ja projektijuhtide ülesanne – saada kõik korralikult liikuma," sõnas Somelar.