Soomaal võtab jumet viies aastaaeg

Matkajuht Aivar Ruukel ütles, et Riisa silla veemõõdujaama andmete kohaselt oli vesi kolmapäeva hommikul 160 sentimeetrit suvisest madalseisust kõrgemal ning viienda aastaaja piirist sellega üle. "Et enam ei saja, siis väga palju rohkem vesi seekord üle kallaste vist ei tõuse. Halliste jõgi on madalamatel heinamaadel üle kallaste nii Tipus kui Tõramaa keskuse juures. Seda, mis on Lemme kandis ja Raudna jõe juures, ma öelda ei oska, aga küllap on sama asi nendeski paikades," kõneles Ruukel.