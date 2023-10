Samamoodi on mõistetav, et Viljandi linn ja vald ei rutanud ettevõtmisele kohe vett peale tõmbama. Üle hulga aja oli omavalitsuste partneriks tõsiselt võetav ja kogenud investor ning ühtegi head alternatiivi talle ei paistnud. Lõputult loota ja venitada paraku ei saa. Mingist piirist on otsustamata jätmine halvem kui vale otsus, sest ka otsustamatus mõjutab meie elu, lihtsalt siis me ei vali suunda ise.