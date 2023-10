Aita valida Viljandimaa parimat toodet või teenust!

Mälgi põhiline töövahend on savi ning sellest valmistab ta skulptuure ja tarbekeraamikat, mis tema silmis on lähedalt seotud. Tarbekeraamika puhul ei võta ta ette liiga vähe tööd nõudvaid asju, sest leiab, et kui juba teha midagi uut siia maailma, kus kõike on niigi liiga palju, peab selle sisse panema hästi palju mõtet. Nii et maailma ei sünniks lihtsalt järjekordset topsikut.