Kõik, kes tunnevad majanduse põhiloogikat, teavad, et majandus on tsükliline ja me oleme olnud juba tükk aega karuturu ehk langeva turu faasis. Suvel juba osale tunduski, et nina võiks varsti jälle tõusu suunas pöörduda. Nüüd enam lähitulevikku nii roosalt ei nähta ja pääsu pole ka idusektoril.

Kahtlemata oli startup-sektoris palju liigset õhku – nii ettevõtete valuatsioonides ehk hinnangulises väärtuses kui ka mõnikord asutajate enesehinnangus. Nüüd on palju õhku välja lastud ja see toob kaasa mõistlikuma turusituatsiooni. Raha on turul endiselt palju ja ka investeeringuid on võimalik kaasata, aga raha investeeritakse vaid parimatesse ja investoritel on taas võimalik rahulikumalt valida.