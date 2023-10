Trikipargis on õhtuti üsna palju lapsi ning nende isklikud asjad vedelevad tihti järelevalveta. Seda kasutas esmaspäeval üks inimene ära ja võttis kaasa koolikoti.

Esmaspäeval varastati Viljandis Jakobsoni kooli juures trikipargis sõitvalt lapselt koolikott koos telefoni ja rahakotiga. Võimalik, et varas on jäänud videosalvestisele, mis jõudis sotsiaalmeediasse. Sellelt on näha, kuidas üks lapsekäru lükkav naine koti võtab ja trikipargist veidi eemal selles sobrama asub.