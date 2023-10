Teismeliste tüdrukute vaimne tervis halveneb nii Eestis kui maailmas

Rahvusvahelise raporti põhjal on Eesti noored oma eluga rahulolu ja tervise enesehinnangu poolest 44 riigi seas üldiselt keskmisel tasemel. Meie noored paistavad seevastu silma keskmisest vähesemate vaimse heaolu kaebustega ning keskmisest sagedasemate tervisekaebustega, eelkõige kaevatakse peavalu, masendust, kurbust, peapööritust ja uimasust. Masendust ja kurbust tunneb sagedamini kui kord nädalas 25 protsenti uuringus osalenud õpilastest, Eesti noortest aga 29 protsenti.

Võrreldes nelja aasta taguse ajaga on selles vallas nii meil kui mujal olukord halvenenud 13- ja 15-aastaste tüdrukute seas. Eesti on Austria, Belgia, Kanada, Tšehhi, Ungari ja Suurbritannia kõrval riik, kus selgelt avaldub noorte tervisekaebuste laiem levimus just väiksema sissetulekuga perede seas.