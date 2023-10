Selle küsimuse esitas mulle hiljuti korralikus inglise keeles tumedat verd välismaa mees päris Tartu tänava alguses. Seal, kus see Tallinna tänavaga ristub. Rehmasin umbmääraselt käega kaares enda ümber, et siin nagu ongi või nii. Samas sain aru, et sellest vastusest ei piisa.