Juhtkiri ⟩ Ehmatus eduloolt

Eile Cleveronist 38 inimesele läkitatud koondamisteade ei tähenda märgatavat kadu omavalitsuste maksurahakotist ega hüppelist maakonna tööpuuduse kasvu, kuigi koondatavate arv on maakonna kohta suhteliselt suur ja lõpparve saanud töökohad olid hea palgaga. Pigem võib selle põhjal, kui hinnatud tööandjaks on Cleveroni peetud, eeldada, et tööta jäid kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid, kellele uue koha leidmine pole kuigi keeruline. Iseasi, kas see uus on päris sama palgaga ja Viljandimaal.