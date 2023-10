Cleveron koondab 38 inimest

"Vajadus kulusid vähendada tuleneb nii keerulisest globaalsest majandusolukorrast kui ka ettevõtte täpsemast strateegilisest fookusest," kommenteeris Cleveroni tegevjuht Arti Kütt pressiteate vahendusel ja lisas, et ettevõtte kliendid on globaalsed jaemüüjad, kelle kasvutempo on võrreldes varasemaga aeglustunud. "Teisalt teame, et sektor otsib pidevalt viise äri efektiivistamiseks ja just seda Cleveron pakub," lisas Kütt.

"Tegime raske otsuse koondada 38 inimest. Kasumlikkuse parandamiseks on ka meie äristrateegia täpsem kui varem, keskendume Euroopa turule ning jaekaubanduse automatiseerimisele," nentis Kütt ja lisas, et tegu on ettevalmistusega pikaajaliseks eduks.

Cleveron on Viljandi pakiroboteid ja -automaate tootev firma, kelle hiilgeajad jäävad koroonaeelsesse perioodi. Veel 2019. aastal sai ta rohkelt tunnustust üle maailma ning ettevõtte säravaim klient oli maailma suurim kauplustekett Walmart.

Ettevõte on teeninud viimase kolme aastaga ligi 13 miljonit eurot kahjumit ning suurimad kahjumiaastad olid 2020. ja 2021. aastal. Ettevõttes töötas veel suvel 174 inimest.