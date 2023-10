"Vigased pruudid" on Eduard Vilde külajant, mille ekraniseerisid Apollo Film ja Taska Film. Filmis mängivad mulkidest kosilasi Pääru Oja ja Kaspar Velberg. Noored armastajad on Maarja Johanna Mägi, Oskar Seeman, Maria Teresa Kalmet ja Simo Andre Kadastu. Teistes osades on Harry Kõrvits, Tarvo Vridolin, Meelis Rämmeld ja Margo Mitt.