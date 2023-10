«Nii, ja siit me siis lähemegi edasi, vamos.» Giid Paco osutab kaljusse uuristatud pisikese avause poole, mis näeb välja nagu tahmunud korstnaauk. Kitsukest koobast täidab heatahtlik naer.

Olen isegi alati hinnanud mõnusat huumorit kui pingeleevendajat ja vestluse jäämurdjat, aga pilk Paco piprapruunidesse silmadesse veenab nii mind kui teisi, et seekord ei ole tegemist naljaga. Koopas jääb vaikseks. Tulebki ennast sellest läbi pressida! Ja see on alles algus.