Eestis on päästjad saanud tuhandeid väljakutseid, maakonnas on elektrita üle 1500 majapidamise

Kõige rohkem on elektrita kliente Harjumaal, 10 481, ning Lääne-Virumaal, 3761. Viljandimaal oli Elektrilevi kaardi järgi kella poole kahe ajal pärastlõunal vooluta 1541 majapidamist. Katkestusi on kõikjal üle maakonna, näiteks Veneveres, Karulas, Metskülas, Kõpus, Abja-Paluojal ja Karksi-Nuias, aga kõige rohkem, ligi pool tuhat majapidamist on elektrita Mustla kandis.



Rikete kõrvaldamisega tegeldakse järjepidevalt, kuid kuna tormi ajal ei ole võimalik elektriliine parandada, siis enamasti taastatakse elektrit eeskätt ümberlülituste kaudu.



Päästeameti vastutava korrapidaja Meelis Mesi sõnul on kõige rängemalt räsinud torm Tallinnat ja Harjumaad, kus väljakutseid on olnud kokku 514. Lääne regioonis on ohu likvideerimisele reageeritud 421 korral, ida regioonis 271 ning lõuna regioonis 209 korda.



"Päästeressurss on olnud hõivatud eeskätt teedele ja elektriliinidele kukkunud puudega, kuid oleme asunud pakkuma tuge omavalitsustele nii info vahendamisega kui ka asjakohase olukorrapildi loomisega elektrikatkestuste kohta," ütles Mesi.

Inimestel soovitatakse endiselt jääda koju. Et paljudes kohtades on mobiiliside häiritud, siis telefonile 112 on võimalik helistada, lülitades telefon korraks välja ning sisselülitamisel saab teha telefonikõne enne SIM-kaardi aktiveerimist. Selleks, et päästekorraldaja saaks levi olemasolu korral teile tagasi helistada, peab olema SIM-kaart uuesti aktiveeritud.