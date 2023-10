Kured on läinud, aga luiged lahkuma ei kiirusta

Tartu ülikooli linnuökoloog Marko Mägi nentis, et sookured on valdavalt juba Eestist üle lennanud, seega on ilmad vanarahva tarkuse kohaselt külmemaks muutunud, aga luikedel ei näi lahkumisega kiiret olevat ja paljud teisedki linnud püsivad veel siin.