Torm kestab, päästeamet palub inimestel kodus püsida

Päästjatel on alates eile õhtust üle Eesti tulnud üle 600 korra sõita likvideerima tormituultest tingitud ohte. Riigi ilmateenistuse prognoosi järgi haarab tugev torm kogu Eestit, puhanguti on tuule kiirus 33 meetrit sekundis. Tormituul ja kõrged lained häirivad praami- ja laevaliiklust, merevee tase on tavapärasest kõrgem, kuid ohtlikult tõusnud ei ole. Elektrita on jäänud üle 39 000 majapidamise.