Elektririkete kõrvaldajad töötavad kahes vahetuses

Kogu Eestile on antud teise astme hoiatus koos tormituultega kiirusega kuni 32 meetrit sekundis ja tugevate vihmasadudega, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Kell 12.30 saadetud teates märgiti, et torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulga rikkeid üle Eesti. Praegu on elektrita umbes 8100 klienti ning see arv kindlasti veel kasvab.