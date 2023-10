Seedri puukooli juht Elmar Zimmer soovitab istutada sügisel, nõuistikute puhul on see täiesti riskita.

Viljandimaa suurima istikukasvatuse, Seedri puukooli juht Elmar Zimmer märkis, et just praegu on parim aeg istikute mahapanekuks, sest mullas on piisavalt niiskust.