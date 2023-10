Selleks, et lehmad annaksid palju piima, on neile Eestis ehitatud järjest moodsaid, heade pidamistingimustega lautu.

Piimatoodang on järjest kasvanud ning Eesti on asunud Euroopas sellega esimeseks. Viljandimaa piimatootjate hinnangul on pöörase arengu peapõhjus väga tugev aretustöö, teine trump on paranenud ninaesine.