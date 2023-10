Tormist tingituna on palju elektrikatkestusi. Pilt on illustratiivne.

Tormine ilm on põhjustanud liinidel rikkeid ja täna ennelõunal on 875 majapidamist ilma elektrita. Kõige suurem katkestuste arv on Mulgi vallas: Abja-Paluojal on 550 ja Karksi-Nuias 36 majapidamist elektrita.