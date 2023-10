Lev Tolstoi romaani «Anna Karenina» esimene lause «Kõik õnnelikud perekonnad on sarnased, iga õnnetu perekond on aga õnnetu omal moel» kehtib natuke ka häärberite kohta, olgu maal või linnas. Oma esimestel aastatel pulbitsesid need elust, rõõmustasid mööduja silma ja omaniku südant, lagunedes kannatasid aga erinevate hädade ja saatuse all: ühel jooksis katus läbi, teist hävitati nõukaremondiga, kolmandasse lõi vamm sisse ...