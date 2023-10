Koerainimestele mõeldud loengusarju pole Viljandis vähemalt viimasel ajal seni olnud, kui jätta kutsikakoolid välja. Sarja vedamise on enda peale võtnud Viljandi Grooming Salongi asutaja Kertu Ots, keda abistab koertehotelli Väike Rosin asutaja Iris Rosin.

Nagu loengusarja tutvustuski ütleb, siis fookus on koerte vajadustel ning mõeldud on see inimestele, kes soovivad teha teadlikke valikuid oma koera heaoluks.