Riia maantee äärde võiks kerkida veel üks korterelamu

"Eks me vahel vaatame oma asju siin üle ja ühel hetkel leidsime, et meil on juba vanast ajast selle kinnistu detaiplaneering olemas," ütles Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin müügiplaani tekkimist kommenteerides. Ta selgitas, et linnavalitsus on plaani võtnud maha müüa kõik kinnistud ja hoonestusõigused, mida ise ei vaja. "Riia maantee kinnistu ongi nüüd järgmine selline, millega tegeleme. Selle kohta on detailplaneering tehtud ja selle alusel saab hoonestaja vaadata, mida sinna ehitab."