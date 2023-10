Mitmest kollektiivist tuntud Margus Põldsepp on teatrietendustele muusikalisi kujundusi teinud paarikümne jagu, aga "Vigased pruudid" on esimene mängufilm, mille muusikalise külje eest tal tuli hea seista. Et oleme ammused tuttavad, siis enne filmi Viljandi erilinastust peetud avalikul vestlusel teietamise peale aega raiskama ei hakanud.