Üle-eestiline festival saab alguse Viljandist

Festivali keskmes on noorte loovus ja omalooming ning inspireerivad kohtumised, see on välja kasvanud 2017. aastast korraldatavast Tartu laste- ja noortekirjanduse festivalist. Viljandi linnaraamatukogu huvijuht Anneli Kengsepp rääkis, et varem peetigi festivali Tartus, kuid eelmisest aastast liitus ettevõtmisega Eesti lastekirjanduse keskus.