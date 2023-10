Juhtkiri ⟩ Sada aastat uputust

Lahendus on muidugi lihtne: tänava alla tuleb paigaldada piisavalt suure läbilaskevõimega sajuveetorustik. Selle eest maksmine on juba märgatavalt raskem, sest torude häda on see, et ühest väikesest jupist pole kasu, pika ja piisavalt jämeda paigaldamine on aga ütlemata kulukas. Eriti siis, kui see eeldab ka tänava uuesti asfalteerimist. Praeguseks on lähim sajuveekanalisatsiooni ots jõudnud Posti ja Eha tänava nurgale, kust linna probleemseima kohani jääb minna veel mitu head kvartalit.