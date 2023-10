Õpetajate päeva on Viljandi muusikakoolis tähistatud eri viisil: on läbitud ellujäämise lühikursus Torma lähedal metsas matkainstruktori juhendamisel, käidud külas Rakvere muusikakoolil ja nauditud veemõnusid spaas, tutvutud Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli ajalooliste hoonetega ning meisterdatud mesilasvahast küünlaid. Sel aastal otsustati taas korraldada kontsert, sest juurde on tulnud uusi õpetajaid.