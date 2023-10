«Ikka on tore, kui kiitust jagatakse. See on meil lossi peahoone seinal juba kolmas kauni kodu tiitel – neid oleme enam-vähem kümneaastase vahega saanud, kunagi pälvisime selle ühiskondlike hoonete kategoorias,» ütles Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktor ­Arnold Pastak.