Võetud kohustust täidetud ei ole. Isegi ühingu enda esitatud andmete põhjal investeeriti viie aastaga vaid kümme protsenti lubatust ning seda, kui palju sellest 10 000 eurost tegelikult sinna sisse pandi, on üsna keeruline kontrollida. Pole erilist põhjust arvata, et asjad lepingu lõpuni jäänud kolme aastaga oluliselt paremaks muutuksid. Kindel on, et seni pole mittetulundusühing ja selle esindaja Kairi Kärner hoonestusõiguse saamiseks seatud tingimuste täitmisega toime tulnud. Samas ei soovi Kärner mõisat tagasi anda ja vaidlustas aasta tagasi vallavolikogus langetatud sellekohase otsuse kohtus.