Suislepa mõisa hoonestusõigus on 2016. aastast kuulunud mittetulundusühingule, kes pole kokkuleppeid täitnud. Juba teist aastat vaidlevad vald ja ühing, millistel tingimustel leping lõpetada.

Viljandi vallavõim tegi sel nädalal Suislepa mõisa praegusele haldajale 5000 euro suuruse pakkumise, et lõpetada korraga kohtuvaidlus ja mõisa hoonestusõigusleping ning vald saaks mõisakompleksi tagasi. Mõisapidaja ise on küsinud 90 000 eurot ning valla 18 korda väiksemat pakkumist on tal aega kaaluda reedeni.