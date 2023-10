Muusikakooli õpetajad saavad laval kokku

"Seda ikka tuleb ette, et õpetajad on laval, sest nad on väga usinad ka õpilastega koos muusikat tegema, aga ei ole just tihti sellist kontserti, kus laval ongi kõik õpetajad ja nad saavad üheskoos oma muusikalist vaimustust jagada," ütles muusikakooli direktor Maarja Soomre.