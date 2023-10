Vallavanem Imre Jugomäe rääkis, et kuna kinnisvaraga seotud kulud on püsikuludest omavalitsusele väga suure kaaluga, on energiatõhususe parandamine pikemas plaanis üks olulisi kokkuhoiukohti. "Eesmärk on valla omandis olev kinnisvara korda saada," kostis ta.