Nagu ütles üks korraldajaid Margit Kurvits Viljandimaa spordiliidust, on see Eesti vanim linnajooks ja rada on viimastel aastatel püsinud sama. «Kui vahepeal oli rada ümber linna ja pikem, siis juba mõne aasta eest sai see 10,4 kilomeetri peale toodud. Arvestades, et jooksjatel on hooaeg läbi saamas ja nad on väsinud, ei ole mõtet pikemat distantsi teha. 10,4 kilomeetrit on selline hea maa,» rääkis ta.