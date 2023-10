Sellest oleks siiralt hirmkahju, kui Clevoni katsed ehitada Viljandis valmis isejuhtiv auto või õigemini robotkuller jookseks liiva. Me kaotaks viljandlastena midagi, mille poolest me juba oleme tuntud. Seda tuntust on veel napilt, aga võib tulla tublisti juurde.