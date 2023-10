Kui Soome ja Läti puhul mängib rolli ilmselt geograafiline lähedus ja hõlbus viis kohale saada mööda maad või vett, siis Itaalia puhul on ehk tähtis lennupiletite mõistlik hind, aga ma arvan, et oma osa on ka saapamaa suurepärasel toidukultuuril, mis eestlasi sinna meelitab.