Enamikus metsamaterjali liikides on tänavune keskmine hind müüjale võrreldes mullusega langenud. Oma taset on hoidnud vaid kvaliteetne kasepuit ja hinnalangust pole näidanud ka lepapalk.

Kui veel eelmisel aastal oli männipalgi keskmine hind tihumeetri kohta ligi 125 eurot, siis tänavu on see mõnikümmend eurot odavam. Selline kahanemine on tabanud peaaegu kõiki metsamaterjali komponente.