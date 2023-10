Abipolitseinikuks saab vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik, kellel on põhiharidus. Need on Vaido Vaheri sõnul nõuded väga üldiselt sõnastades. «Edasi ei tohi inimene olla kriminaalkorras karistatud ja tal ei tohi olla kehtivaid väärteokaristusi. Kõik selle vaatab politsei poolt üle sisekontrollibüroo.»