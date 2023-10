See vallavolinikele näidatud slaid, millel on koos Tarvastu gümnaasiumi praegune hoone ja võimaliku uue maja eskiis, pani neid kahtlustama, et vallavalitsus püüab gümnaasiumi kooliks muuta või siis rahajagajaid petta. Vallavanema kinnitusel ei vasta kumbki kahtlus tõele.

Foto: Kuvatõmmis