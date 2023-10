"Lenini valss" ilmus soome keeles

"Lenini valss" on 2015. aastal ilmunud ning Viljandis toimuva "Gogoli disko" mõtteline järg. See on maagilise realismi võtmes kirjutatud alternatiivajalooline teos, milles Eesti Vabariik on sattunud Soome ja Tsaari-Venemaa erikorra alla ning hakkama ei saada Viljandita.