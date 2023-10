Juhtkiri ⟩ Parim toit on söödud toit

Ei saa öelda, et heaoluriikide inimesed üldse tühja kõhtu ei kannataks, kuid siinsetes toidumuredes on rohkem varjundeid. Ühest küljest on meil sotsiaalsüsteemid, mis suudavad toiduga kindlustada kõik hädasolijad, kes abi küsivad. Teisalt peavad paljud hoolega arvutama, et eelarvega nulli jääda, sest sotsiaalabi küsida nad ei taha või ei mahu nad ettenähtud piiridesse. See tähendab, et koos inflatsiooniga on kasvanud toidupanga klientide ja poest allahinnatud kauba otsijate arv.